Мамашов получил $20 тысяч за победу на ACA 199

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Алтынбек Мамашов был награждён денежным бонусом в размере 20 тысяч долларов США за яркое выступление на турнире ACA 199, который состоялся 16 января в Краснодаре (Россия).

Мамашов провёл поединок в рамках предварительного карда против представителя США Криса Ханикатта. Бой завершился уверенной победой кыргызстанского спортсмена нокаутом - Мамашов отправил соперника в нокаут на 29-й секунде второго раунда.

Зрелищная победа и досрочное завершение поединка были высоко оценены организаторами турнира, которые приняли решение поощрить бойца специальным бонусом. Полученная награда стала признанием высокого уровня подготовки и эффективности кыргызстанца в октагоне.

Турнир ACA 199 включал насыщенную программу боёв и привлёк большое внимание поклонников ММА. Победа Алтынбека Мамашова и полученный бонус укрепили его позиции в одной из ведущих лиг смешанных единоборств Евразии и стали важным событием для кыргызстанского ММА.