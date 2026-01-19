КФС провёл онлайн-курс по системе VAR для молодых арбитров

Кыргызский футбольный союз (КФС) организовал онлайн-курс по системе VAR (видеоассистент судьи) для молодых футбольных арбитров, который прошёл 15–16 января.

Обучение провели опытные инструкторы КФС Артем Скопинцев и Сергей Грищенко. В рамках курса участникам была представлена теоретическая программа, включающая подробное объяснение протокола VAR, принципов работы системы и алгоритмов взаимодействия главного арбитра с видеоассистентами. Особое внимание уделялось разбору игровых эпизодов и принятию корректных решений с использованием видеоповторов.

В семинаре приняли участие 16 молодых арбитров из разных регионов Кыргызстана, которые проходят подготовку к работе с системой VAR на национальных соревнованиях.

Главная цель курса - углубить теоретические знания молодых судей, подготовить их к работе с VAR и сформировать единое понимание стандартов судейства в соответствии с международными требованиями. Проведение подобных курсов является важным шагом в развитии и модернизации футбольного судейства в Кыргызстане.