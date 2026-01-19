Погода
МВД КР и TSARKA запустили проект против финансового мошенничества

- Назгуль Абдыразакова
Министерство внутренних дел совместно с TSARKA (Центр развития кибербезопасности и цифровых инноваций) Кыргызстан официально запустили совместный проект, направленный на защиту населения от финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Проект основан на международной практике, доказавшей свою эффективность в таких странах, как Япония, Сингапур и Великобритания. Его ключевой инструмент "визуальная пауза": макеты сотрудников милиции, установленные рядом с банкоматами, нарушают психологическое давление со стороны мошенников и создают условия для того, чтобы граждане остановились, обдумали ситуацию и приняли взвешенное решение.

Мировой опыт показывает, что подобные меры способствуют снижению финансовых преступлений до 40%. В рамках данной инициативы TSARKA Кыргызстан и МВД ставят своей целью профилактическую защиту финансовой безопасности граждан.


