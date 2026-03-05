Бишкекчане стали чаще покупать цветы через интернет

В преддверии Международного женского дня геосервис 2ГИС проанализировал интерес к подаркам и развитие цветочного ритейла в Бишкеке. По данным сервиса, за последние два года интерес к покупке и доставке цветов онлайн вырос более чем в два раза, а количество компаний, где можно приобрести цветы в Кыргызстане, увеличилось на 84 процента.

Согласно данным исследования, число поисковых запросов в категориях "Цветы" и "Доставка цветов" в Бишкеке выросло на 126 процентов. Если в марте 2023 года пользователи искали цветы около 46 тысяч раз, то в 2025 году этот показатель превысил 104 тысячи запросов.

Самым активным днем месяца традиционно остается 8 марта. В этот день сервисом пользуются более 172 тысяч пользователей, что на 43 процента выше обычного уровня активности. Пик поисковых запросов ожидается утром 8 марта и во второй половине дня 7 марта.

На фоне растущего спроса активно развивается и цветочный бизнес. По данным 2ГИС, за два года количество цветочных точек в Кыргызстане увеличилось с 450 в марте 2023 года до 831 в марте 2025 года.

По состоянию на 4 марта 2026 года в стране зафиксировано 665 цветочных салонов и 425 служб доставки. При этом статистика учитывает общее количество мест реализации: нередко розничный магазин и служба доставки работают в рамках одного филиала.

Только в Бишкеке сегодня работает более 400 цветочных салонов. Высокая плотность точек продаж позволяет жителям находить подарки в шаговой доступности, а широкий выбор компаний формирует разнообразные предложения для покупателей.

Рост интереса к цветам фиксируется и на юге страны. В Оше в 2025 году количество поисковых запросов на цветы достигло 3 тысяч, тогда как ранее этот показатель был единичным.