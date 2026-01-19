Почти 12 тонн российской колбасы не допустили к ввозу в Кыргызстан

На пограничном ветеринарном контрольном пункте "Ак-Тилек" Чуйской области при попытке незаконного ввоза из Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики было выявлено и возвращено 11 720 кг колбасных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Проверка была проведена инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта, в ходе которой установлено несоблюдение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

По данному факту в установленном порядке были оформлены соответствующие акты, и ввоз груза на территорию Кыргызской Республики был запрещён. В результате груз через пункт пропуска "Ак-Тилек" был возвращён в Российскую Федерацию.