Время благоприятных изменений. Гороскоп с 19 по 26 января

Луна будет расти в течение всей недели, а из значимых событий – переход Солнца в зодиакальное созвездие Водолей, который состоится 20 января. Кроме Солнца в Водолей, в течение недели перейдут также Меркурий и Марс, усилив уже находящиеся в Водолее Венеру и Плутон. Неделя сильной и позитивной энергетики, направленной на реализацию креативных идей и смелых начинаний. Решения предстоит принимать быстро, в этом и будет заключаться главное преимущество. Время благоприятных изменений, как в карьере, так и в личной жизни, а также созидательных экспериментов. Если решили попробовать что-то новое, выбирайте для этого предстоящую неделю. Понедельник и вторник – время для старта оригинальных проектов, в том числе в онлайн формате. Полезны короткие техники, помогающие справиться с нерешительностью и приступить к реализации смелых задумок. В среду, четверг и пятницу полезно прорабатывать личные отношения. Время творческого вдохновения. Полезны арт терапия и прочие техники, связанные с творчеством. Суббота и воскресенье благоприятны для работы с личными границами и самореализацией.

Овен – остроумные знакомые поднимут настроение своими шутками, и между делом помогут справиться с трудностями. Вместе будет легче преодолевать кризис на работе, придумывать новые проекты и обсуждать будущее. Некоторые дела потребуют срочно направиться в дорогу и эта поспешность не повредит. Решайтесь и на учёбу за рубежом. Есть шанс поступить в зарубежный ВУЗ или попасть в обучающий проект. Нервозность пройдёт, и романтика вновь поселится в вашем сердце.

Телец – долгожданная встреча с влиятельными людьми состоится и вас порадуют хорошими новостями. Решится финансовый вопрос, продвинется подписание документов, либо назначение на новую должность решиться в вашу пользу. Успех в делах это не случайное стечение обстоятельств, а кропотливая работа и настойчивое следование своим целям. Опускать руки не следует, полагая что усилия бесполезны. Вы в шаге от своей цели и надо сделать ещё один важный рывок. Любимый человек будет незримо с вами.

Близнецы – считанные дни остаются до знаковой встречи, которая перевернёт всю вашу жизнь. Вначале встреча с давним знакомым поможет привести мысли в порядок, разобраться в чувствах, а затем уже знаковый разговор вас ожидает с любимым человеком. Вы сможете вернуть любимого человека, если что-то вас рассорило друг с другом, либо встретить свою судьбу, случайно познакомившись во время поездки или на вечеринке. Всё сложится удачно и в бизнесе. Есть шанс заключить хороший контракт.

Рак – работы изо дня в день будет прибавляться и затем вы с удивлением отметите, что дела целиком вас поглотили, практически не оставив времени для отдыха. Пока звёзды благоприятствуют пополнению казны, беритесь за дело, не раздумывая, но и не забывая потребовать возврат долгов или оплату за уже ранее сделанную работу. Домочадцы ждут, когда вы купите им необходимые вещи, любимый человек не прочь получить подарок, а потому деньги вам будут нужны как воздух, и есть шанс их получить.

Лев – вас перестанут пугать негативными предсказаниями. Найдутся оптимисты, которые здраво посмотрят на перспективы делового сотрудничества, личных отношений, и скажут что надо сделать, дабы выбраться из череды раздоров и неудач. Любовь как чудо вновь появится в вашей жизни и важно поделиться своими чувствами с любимым человеком, дабы лучик счастья вновь не погас. Совпадут намерения и с деловыми партнёрами или друзьями, что поможет в заключение контракта.

Дева – отложите праздные разговоры, вечеринки и всё что может помешать делам. Ваша задача сейчас максимально пополнить казну, а для этого предстоит потрудиться в поте лица, возможно даже и совмещать одну работу с другой. Деньги потребуются для покупок, сделок с недвижимостью или для ремонта. Вряд ли домочадцы согласятся и в дальнейшем мириться с бытовыми неудобствами или неработающей техникой, и в ближайшее время устроят скандал, если вы упустите шанс начать перемены.

Весы – вновь станут актуальными идеи, которые вы обсуждали ранее с друзьями и деловыми партнёрами. Сложатся подходящие условия для их реализации, а вам предстоит вспомнить кое-что из своего опыта, дабы претворить в жизнь задуманное. Непродолжительные поездки станут практически неизбежными, но пройдут они легко. А если устали скитаться в поисках любви, обратите внимание на человека, который продолжает добиваться вашего внимания. Возможно это и есть ваша судьба.

Скорпион – подсчитайте свои сбережения и продумайте предстоящие траты денег. Вы сможете выбрать наиболее верную стратегию, которая позволит при небольших сбережениях получить максимальную отдачу. Выгодные коммерческие сделки, дополнительная работа обеспечат дополнительные доходы, и вы сумеете обновить гардероб к весне, начать ремонт или строительство, либо совершить сделку с недвижимостью. Домочадцы поймут смысл ваших начинаний и поддержат.

Стрелец - раздоры с любимым человеком прекратятся, и вы поймёте насколько дороги друг другу. Восстановятся отношения с родственниками и даже состоятся встречи, после долгих дней разлуки. Останутся в прошлом неудачные начинания в бизнесе. Ещё не поздно вернутся к исходной точке, после которой и произошли сбои в карьере или учёбе, и пройти путь, учитывая прежние ошибки. Подвернётся случай встретиться с нужным человеком и начать длительное сотрудничество.

Козерог – ваш опыт получит признание и должную финансовую оценку. Укрепив положение на работе, и достигнув стабильных доходов, переходите к решению домашних забот, совершению покупок и оформлению документов. Давние проблемы с документами на недвижимость, различными справками без лишних забот могут решиться. Продуманными будут покупки и сделки с недвижимостью. Вы сможете выбрать то, что действительно окажется нужным вам или домочадцам.

Водолей – достаточно рассказать правду и это нанесёт сокрушительный удар по интриганам, что надолго отобьёт охоту судачить о вас. Действуя решительно и открыто, вы развеете мифы, а друзья и коллеги поддержат ваши поступки. Хорошее самочувствие позволит взяться за масштабные проекты, на которые ранее не хватало сил. Появится настроение для развлекательных поездок, свиданий и вечеринок, а потому праздник удастся.

Рыбы – спокойный ритм жизни позволит отдохнуть от суеты, и определиться с планами. Появится возможность поговорить с влиятельными людьми и чёткость ваших предложений или просьб позволит извлечь максимум пользы от этой встречи. Решатся вопросы с документами, финансовой поддержкой и долгами. Прекратится неопределённость и в личной жизни. Полученный подарок, интригующее сообщение станут прелюдией к разговору, который приоткроет завесу тайны и определит судьбу.

Астролог Андрей Рязанцев


