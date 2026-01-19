Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

В Нарыне бабушка добилась наследства внукам при поддержке акыйкатчы

796  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы КР помогла двум несовершеннолетним сиротам из Нарына получить наследство матери. Институт сообщил, что подростки получили свидетельство о праве на наследство, после чего смогли оформить на себя земельный участок площадью 58 соток.

Ранее к уполномоченному представителю Акыйкатчы по Нарынской области обратилась пенсионерка К.Г. Она сообщила, что после смерти сына и бывшей невестки опека над двумя внуками 14 и 15 лет была передана ей решением суда. Позже женщина узнала о наличии земельного участка, зарегистрированного на их мать, и решила оформить его на детей как наследников первой очереди.

Однако родственники умершей начали оспаривать участок и отказывались предоставлять необходимые документы. Сотрудники института объяснили бабушке порядок обращения в суд и помогли собрать нужный пакет бумаг. В дальнейшем по направлению Акыйкатчы Служба юридической помощи выделила женщине бесплатного государственного адвоката. Запрос в региональный филиал Госагентства по земельным ресурсам подтвердил существование участка.

После подачи заявления в суд противоположная сторона согласилась на мировое соглашение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454493
Теги:
Нарынская область, несовершеннолетние, сироты, Помощь, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  