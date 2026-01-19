В Нарыне бабушка добилась наследства внукам при поддержке акыйкатчы

Акыйкатчы КР помогла двум несовершеннолетним сиротам из Нарына получить наследство матери. Институт сообщил, что подростки получили свидетельство о праве на наследство, после чего смогли оформить на себя земельный участок площадью 58 соток.

Ранее к уполномоченному представителю Акыйкатчы по Нарынской области обратилась пенсионерка К.Г. Она сообщила, что после смерти сына и бывшей невестки опека над двумя внуками 14 и 15 лет была передана ей решением суда. Позже женщина узнала о наличии земельного участка, зарегистрированного на их мать, и решила оформить его на детей как наследников первой очереди.

Однако родственники умершей начали оспаривать участок и отказывались предоставлять необходимые документы. Сотрудники института объяснили бабушке порядок обращения в суд и помогли собрать нужный пакет бумаг. В дальнейшем по направлению Акыйкатчы Служба юридической помощи выделила женщине бесплатного государственного адвоката. Запрос в региональный филиал Госагентства по земельным ресурсам подтвердил существование участка.

После подачи заявления в суд противоположная сторона согласилась на мировое соглашение.