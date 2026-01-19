Погода
Нигерия завоевала бронзу Кубка африканских наций-2025

97  0
- Самуэль Деди Ирие
Сборная Нигерии по футболу заняла третье место на Кубке африканских наций (AFCON) 2025, обыграв команду Египта со счётом 4:2 в серии пенальти.

Матч за третье место завершился 0:0 в основное время. Обе команды создали немного голевых моментов, однако нигерийцы выглядели более активно в атаке.

После ничьи игра сразу перешла к серии пенальти. Вратарь сборной Нигерии Стэнли Нвабали отразил удары египетских лидеров Мохамеда Салаха и Омара Мармуша, что стало решающим фактором победы.

Благодаря этой победе "Суперорлы" завоевали бронзовые медали в девятый раз в истории, установив рекорд турнира по числу третьих мест.


Теги:
футбол, Африка
