Акылбек Усупбаев: Финансовым пряником молодых врачей в регионы не заманишь

Проблема дефицита врачей и медсестер в регионах Кыргызстана актуальности не теряет. Похоже, наоборот, он достиг критического уровня. В Кыргызстане сегодня не хватает около 23 тысяч медицинских работников, включая врачей, медсестер и санитаров. В целом, по официальным данным, в стране не хватает 6,5 тысячи врачей, 8,5 тысячи медсестер, 3,5 тысячи санитарных работников и около двух тысяч специалистов технического обслуживания. Нехватка высококвалифицированных врачей особенно остро ощущается в регионах.

Как восполнить нехватку специалистов? Какие меры необходимо принять для оказания качественной медицинской помощи людям и прежде всего в регионах? Что именно должно измениться, чтобы пациент почувствовал это на себе? Своим мнением по этой проблеме поделился в интервью vb.kg директор Республиканского научного центра урологии при Национальном госпитале, заведующий кафедрой урологии и андрологии КГМА, член-корреспондент Академии наук, доктор медицинских наук, профессор Акылбек Усупбаев, который знает систему "от и до".

Акылбек Чолпонкулович, почему число вакансий в госучреждениях здравоохранения в регионах долгие годы не снижается, хотя зарплату тамошним врачам повысили и существенно?

- Зарплату тамошним врачам повысили, но она не решает проблему обеспечения регионов кадрами. Например, как работал один уролог на всю Таласскую область, так один и работает. Финансовым пряником никого из молодых специалистов туда не заманишь. Почему? Потому что там нет перспектив и условий для профессионального роста и развития, а именно: современного оборудования. А мои молодые коллеги хотят осваивать новые технологии на нем, хотят использовать в своей практике лапароскопические и лазерные установки и другие аппараты. Даже зарплата в их деятельности не самое главное, важнее знания, опыт, стажировки.

И молодых врачей можно понять. В современной медицине знания устаревают быстрее, чем когда-либо. По данным Всемирной организации здравоохранения, объём медицинской информации в мире удваивается каждые 73 дня. Это означает, что врач, не проходивший переобучение более трёх лет, фактически работает с устаревшими данными и методиками. Поэтому, чтобы привлечь врачей в региональные больницы, их надо оснастить. Как хирург-уролог в той же Таласской области будет осваивать инновационные технологии, если, кроме скальпеля, он в руках ничего не держал?

Техническое же состояние региональных медучреждений привлечет специалистов и, разумеется, сразу скажется на качестве оказания медицинской помощи. Каждый человек, обращаясь за медицинской помощью, надеется на профессионализм и современные стандарты. Но далеко не всегда его ожидания совпадают с возможностями тамошних врачей и условий. По данным Минздрава, например, в Нарынской области наблюдается острый дефицит медицинских кадров. В регионе не хватает более 140 врачей, из них более 20 – в Нарынской областной объединенной больнице. Дефицит кадров, оборудования свидетельствует о высокой нагрузке на медработников при увеличивающейся востребованности населения в стационарной помощи. Те же проблемы и в Таласской области. Там не хватает порядка 170 специалистов. О повышении квалификации имеющихся и говорить не приходится.

Я нисколько не драматизирую ситуацию, это реальное положение дел. Хотя нынешнее здравоохранение страны не скажу, что переживает ренессанс, но правительством сегодня, как никогда, многое делается. Однако очевидно и то, что нехватка квалифицированных кадров в регионах ведёт к росту расходов на лечение осложнений и госпитализаций от ошибок, вызванных низкой квалификацией. Поэтому в данной ситуации инструментом экономической эффективности стали бы не только надбавки к зарплате, а оснащение медицинских учреждений современным и, акцентирую внимание, качественным оборудованием. Это вызовет у молодых больший интерес. И специалисты, уверяю вас, поедут в регионы.

Сейчас же больные в регионах и не стремятся обращаться к местным врачам, разве что в экстренных случаях. Большинство рвется в Бишкек. Народ сейчас проинформирован о новых технологиях и хочет оперироваться только с использованием лапароскопических или лазерных установок. Даже, несмотря на то, что, согласно приказу Минздрава, все малотравматичные операции теперь стали платными. Большая часть средств от оплаты за операции уходит на закупку очень дорогих расходных материалов.

Может быть, есть смысл присмотреться и перенять опыт Узбекистана. Там удалось оснастить при финансовой поддержке международных структур периферийные медицинские организации современным оборудованием. Специалисты крупных центров приезжают обучать врачей работать на нем, помогают внедрять новые технологии. А с этого года в стране заработала национальная система непрерывного повышения квалификации медиков - механизм, который должен обеспечить постоянное обновление знаний врачей, фельдшеров, фармацевтов и среднего персонала. Вот такая, думаю, должна быть система оказания помощи населению в регионах и у нас.

А наша молодежь, причем перспективная, уезжает за рубеж. Многие мои ученики работают в России и довольны и условиями, и зарплатой. Получается, мы готовим кадры для кого-то, а сами оказываемся у разбитого корыта.

Профессор, говоря об оснащении, вы акцентировали внимание на слово качественное оборудование. Как новое может быть некачественным?

- Я имел в виду еще одну старую и больную для кыргызского здравоохранения проблему, которая неоднократно поднималась, но так до конца и не была решена. При проведении тендеров у нас покупают технику более дешевую из всех представленных образцов. А это, как правило, уже вчерашний день, она быстро выходит из строя, и оперировать на таком оборудовании намного сложнее. Да, фирменное оборудование дороже, но срок эксплуатации его гораздо больше, оно надежнее.

До сих пор помню случай с моим испанским другом и коллегой, одним из ведущих хирургов-урологов Европы, который года три назад приезжал к нам для проведения мастер-классов. Он начал оперировать пациента и вдруг через полчаса ко мне в кабинет прибегает наш доктор и говорит, что профессор срочно зовет меня в операционную, что-то у него не получается. У него, известного профессора Европы, и не получается? Я даже растерялся, понять ничего не мог и, конечно, помчался в операционную. Оказалось, что он на таком плохом аппарате, с плохой видимостью не может оперировать. Не привыкли европейские светила работать на дешевом и слабом оборудовании! Я продолжил операцию и успешно закончил ее. У нас и другого выбора тогда не было. Два года назад мы переоснастили центр урологии, установили в нем фирменное оборудование. Пришлось, конечно, как у нас заведено, мне побегать, понервничать, доказывать. Но зато теперь мы выполняем операции на уровне европейских стандартов. Есть все для этого, кроме робота.

Но покупку робота-хирурга, как говорят ваши коллеги, страна еще может потянуть, но его ежегодное обслуживание будет обходиться едва ли не в половину стоимости его самого. Это слишком дорогое удовольствие.

- Поэтому специалистов по обслуживанию медицинской техники давно пора готовить в стране. Расходные материалы и обслуживание аппарата со временем действительно обходятся в несколько раз дороже его самого. Но если расходные материалы мы вынуждены закупать у фирмы-производителя оборудования, то мастеров по его обслуживанию сможем готовить сами. Раньше умельцы из "Медтехники" отлично разбирались в любой технике, сейчас таких спецов надо готовить. А пока приходится платить очень большие деньги представителям фирмы. Хотя эти средства могли бы расходоваться на другие нужды лечебного учреждения, на покупку того же робота.