Глава кабмина КР ознакомился с инвестиционными проектами по Бишкеку

Председатель кабинета министров-руководитель администрации Президента КР Адылбек Касымалиев совместно с мэром города Бишкек Айбеком Джунушалиевым совершили рабочую поездку по объектам столицы, в ходе которой ознакомились с ходом реконструкции бизнес проектов, энергетических объектов и реализации строительных проектов.

Так, первой точкой стал современный офисный центр на пересечении улиц Н.Исанова и проспекта Чуй, где ознакомились с условиями, созданными в бизнес-центре после реставрации, и инновационными решениями, применяемыми при организации современных офисных пространств. Председатель Совета директоров вьетнамской компании "Rox Group" Чан Ань Туан представил подробную информацию о функциональных возможностях центра и его значении для развития делового потенциала столицы.

Далее посетили котельную "Бишкексельмаш" мэрии города Бишкек, где ознакомились с результатами первого этапа работ по ее реконструкции.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев проинформировал Главу Кабмина о проведенной модернизации оборудования, которая позволит значительно повысить эффективность теплоснабжения и обеспечить надежную работу объекта в зимний период. Было отмечено, что обновление столичных котельных является приоритетной задачей для обеспечения энергетической безопасности Бишкека.

В завершение рабочей поездки они посетили строительную площадку крупного инвестиционного проекта "Royal Central Park", реализуемого вьетнамской компанией "Rox Group".

Представитель компании презентовал ход строительных работ и отметил, что проект "Royal Central Park" задуман как современный многофункциональный комплекс, объединяющий жилые и общественные пространства.

Глава Кабинета Министров подчеркнул важность соблюдения стандартов качества и экологических норм при ведении масштабного строительства, а также роль подобных инвестиционных проектов в обновлении архитектурного облика и инфраструктуры столицы. Он также акцентировал внимание на политике государства по поддержке бизнеса.

"Кабинет Министров прилагает все усилия для создания максимально благоприятных условий для инвесторов. Двери Правительства открыты для вас 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - заявил Глава Кабмина.

По итогам рабочей поездки Адылбек Касымалиев дал ряд поручений профильным городским службам и государственным органам по дальнейшему развитию инфраструктуры Бишкека и оперативному сопровождению значимых инвестиционных инициатив.