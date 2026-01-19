В КР сохраняется высокий спрос на работников рабочих специальностей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что на 1 января 2026 года в Кыргызстане имеется 5547 вакансий. По данным ведомства, наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности.

На данный момент официальный уровень безработицы в республике составляет 1,3%. Число безработных, состоящих на учете в службах занятости, достигает 56,5 тыс человек, из которых 38, 1 официально зарегистрированы как безработные. При содействии службы занятости трудоустроены 17454 человек (на 2025 год)

Свободны вакансии для следующих профессий:

воспитатели дошкольных учреждений и школ – 350;

медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фармацевты, медсестры и санитары) – 320;

кассиры – 151;

агенты по продажам – 63;

государственные и муниципальные служащие – 36;

менеджеры – 95;

бухгалтеры – 150;

юристы– 24;

экономисты 40;

Администраторы – 96;

Стажеры – 185;

Рабочие профессии – 4251

Компьютерные специалситы – 253

Повара – 420

Торговые агенты – 400;

швейники – 1850;

Сварщики – 150

работники в сфере строительства (водитель, механик, сварщик, плотник, токарь, слесарь, заливщик бетона и др.) – 373;

водители –1000;

работники сферы обслуживания (парикмахер, мастер маникюра, официант, косметолог, курьер, повар, кондитер, пекарь и т.д.) – 178

Если рассматривать среднюю заработную плату, то по данным Национального статистического комитета она составляет: в финансовом секторе - 67 121 сом; в промышленности - 66 990 сом; в транспортной сфере - 58 657 сом; в строительстве - 57 472 сом; в торговле - 47 125 сом; в сельском хозяйстве - 33 462 сом; в сфере услуг - 29 679 сом; в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 28 082 сом; в сфере образования - 27 054 сом; в сфере культуры - 24 861 сом.

Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно в территориальных службах занятости.