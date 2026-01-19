В КР сохраняется высокий спрос на работников рабочих специальностей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что на 1 января 2026 года в Кыргызстане имеется 5547 вакансий. По данным ведомства, наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности.
На данный момент официальный уровень безработицы в республике составляет 1,3%. Число безработных, состоящих на учете в службах занятости, достигает 56,5 тыс человек, из которых 38, 1 официально зарегистрированы как безработные. При содействии службы занятости трудоустроены 17454 человек (на 2025 год)
Свободны вакансии для следующих профессий:
воспитатели дошкольных учреждений и школ – 350;
медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фармацевты, медсестры и санитары) – 320;
кассиры – 151;
агенты по продажам – 63;
государственные и муниципальные служащие – 36;
менеджеры – 95;
бухгалтеры – 150;
юристы– 24;
экономисты 40;
Администраторы – 96;
Стажеры – 185;
Рабочие профессии – 4251
Компьютерные специалситы – 253
Повара – 420
Торговые агенты – 400;
швейники – 1850;
Сварщики – 150
работники в сфере строительства (водитель, механик, сварщик, плотник, токарь, слесарь, заливщик бетона и др.) – 373;
водители –1000;
работники сферы обслуживания (парикмахер, мастер маникюра, официант, косметолог, курьер, повар, кондитер, пекарь и т.д.) – 178
Если рассматривать среднюю заработную плату, то по данным Национального статистического комитета она составляет: в финансовом секторе - 67 121 сом; в промышленности - 66 990 сом; в транспортной сфере - 58 657 сом; в строительстве - 57 472 сом; в торговле - 47 125 сом; в сельском хозяйстве - 33 462 сом; в сфере услуг - 29 679 сом; в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 28 082 сом; в сфере образования - 27 054 сом; в сфере культуры - 24 861 сом.
Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно в территориальных службах занятости.