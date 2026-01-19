Погода
Сенегал празднует победу в финале Кубка африканских наций

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций, одержав драматичную победу над хозяевами турнира - Марокко - со счётом 1:0 в дополнительное время в финале, который прошёл в Рабате.

Решающий гол в дополнительное время забил Пап Гейе, принеся Сенегалу второй титул чемпиона Африки в истории. Финальный матч прошёл в напряжённой атмосфере и был отмечен спорными эпизодами, высоким накалом борьбы и эмоциональными моментами, включая кратковременный уход сенегальских игроков с поля в концовке встречи.

После победы по всей стране начались массовые празднования. В столице Дакаре болельщики вышли на улицы, запускали фейерверки, пели, танцевали и размахивали национальными флагами, отмечая триумф "Львов Теранги".

Президент Сенегала Бассиру Диомай Файе поздравил команду, высоко оценив её характер и боевой дух. Он объявил выходной день в честь победы и пообещал финансовые вознаграждения игрокам и тренерскому штабу.

Эта победа окончательно закрепила статус Сенегала как одной из ведущих футбольных держав Африки, после первого триумфа на Кубке африканских наций в 2021 году.


футбол, Сенегал, Африка
