Из Ташкента перенесут 87 предприятий ради экологии

Власти Узбекистана приступают к масштабному этапу оздоровления столичной экосистемы. Национальный комитет по экологии и изменению климата утвердил перечень из 87 производственных объектов, признанных энергоемкими и экологически опасными, которые будут поэтапно вынесены за черту Ташкента. Процесс релокации предполагает не просто переезд, а полную технологическую модернизацию мощностей в соответствии с мировыми зелеными стандартами.

Первым в списке на выезд оказался завод "Узвторцветмет", расположенный в Янгихаётском районе. Предприятие, работающее на изношенном оборудовании 1970-х годов, относится к I категории экологической опасности. По решению специальной комиссии, производство будет передислоцировано в свободную экономическую зону Джизакской области. Ожидается, что ликвидация устаревших плавильных печей и запуск современного оборудования позволят сократить объем вредных выбросов в атмосферу почти на 227 тонн ежегодно.

Стоит отметить, что к заводу уже применены жесткие санкции: в октябре предприятию начислили более 18 млрд сумов компенсации за экологический ущерб. Однако часть этих средств через механизмы льгот будет направлена на обновление производственной базы. Под аналогичные предписания также попали Ташкентский трубный завод и столичный филиал "Вторчермета".

Эта мера стала продолжением политики по ограничению промышленного давления на крупные города. Напомним, что с прошлого года в административных центрах Узбекистана действует запрет на запуск новых проектов, связанных с производством цемента, асбеста, переработкой кожи, а также металлургических и химических предприятий I и II классов опасности, не оснащенных высокоэффективными системами фильтрации.