В Кыргызстане могут разрешить минимальный порог алкоголя для водителей

- Светлана Лаптева
Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил законопроект, направленный на масштабный пересмотр правил дорожного движения и работы эвакуаторов. Инициатор поправок, депутат Дастан Бекешев, предлагает радикально изменить подход к наказанию водителей и легализовать малый двухколесный транспорт.

Согласно предложенным изменениям, эвакуация автомобилей должна стать исключительной мерой, а не повседневной практикой. Депутат настаивает, что забирать машину на штрафстоянку допустимо лишь в крайних случаях, когда транспортное средство создает реальный затор или блокирует проезд экстренных служб. В большинстве остальных ситуаций, по мнению парламентария, инспекторы должны ограничиваться штрафами, не создавая лишних проблем автовладельцам.

Другое важное нововведение касается борьбы с коррупцией и злоупотреблениями, так законопроект предлагает внедрить допустимые пороги содержания алкоголя в организме. Это необходимо, чтобы исключить случаи необоснованного наказания водителей из-за употребления кефира или спиртосодержащих лекарств.

Особое внимание в документе уделено владельцам мопедов и мотоциклов. Бекешев выступает за их полную легализацию через обязательную государственную регистрацию и выдачу госномеров. На данный момент значительная часть такой техники эксплуатируется без документов, что затрудняет поиск виновных при ДТП. Также депутат подчеркнул необходимость юридического разделения пешеходов и пользователей электросамокатов, отметив, что средства индивидуальной мобильности требуют отдельного правового статуса для обеспечения безопасности на тротуарах и дорогах.


