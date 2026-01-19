Погода
Кыргызстан развернул на границе 15 тонн сомнительного кумыса из России

- Светлана Лаптева
На пограничном ветеринарном контрольном пункте "Ак-Тилек" в Чуйской области пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии кумыса. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР, из Российской Федерации на территорию республики пытались доставить 15 600 литров напитка, однако груз был задержан и возвращен отправителю.

Нарушение выявили инспекторы ветеринарного контроля в ходе планового досмотра. Выяснилось, что на этикетках продукции полностью отсутствовала дата изготовления. Это является грубым нарушением ветеринарно-санитарных требований Кыргызской Республики, так как отсутствие маркировки делает невозможным контроль свежести и безопасности продукта.

По факту выявленного нарушения инспекторы составили соответствующие акты, на основании которых ввоз товара был официально запрещен. Весь объем продукции, а это более 15 тонн, был принудительно отправлен обратно в Россию через тот же пункт пропуска. В профильном ведомстве подчеркнули, что службы ветеринарии и развития животноводства продолжают работать в усиленном режиме, чтобы не допустить попадания на столы кыргызстанцев потенциально опасных и некачественных продуктов питания.


