В Бишкеке пьяный водитель протащил инспектора УПСМ на капоте

19 января 2026 года около 18:00 водитель автомобиля Toyota Estima, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района. На законное требование инспекторов УПСМ города Бишкек остановиться он не отреагировал и протащил одного из сотрудников на капоте автомобиля более чем на 50 метров.

Нарушитель был задержан и доставлен в УВД. Им оказался гражданин Т. И., 1986 года рождения. В отношении него составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях, после чего он водворён в камеру временного содержания.

Органы внутренних дел призывают водителей строго соблюдать требования законодательства и законные распоряжения сотрудников. Подобные действия, включая сопротивление и создание угрозы жизни и здоровью инспекторов, недопустимы и влекут ответственность.


