Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек

Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные за 2025 год, согласно которым численность населения материкового Китая уменьшилась на 3,39 миллиона человек, составив 1,404 миллиарда. Отрицательная динамика фиксируется четвертый год подряд, подтверждая устойчивость демографического спада в стране. За прошедший год в республике родилось всего 7,92 миллиона детей, в то время как число смертей достигло 11,31 миллиона. Коэффициент рождаемости упал до исторического минимума в 5,63 на тысячу жителей, что значительно ниже предыдущего антирекорда 2023 года.

Несмотря на попытки Пекина стимулировать деторождение после десятилетий жесткой политики "одна семья - один ребенок", принятые меры пока не приносят ожидаемых плодов. Власти Китая выражают серьезную обеспокоенность ситуацией, так как стремительное старение общества и сокращение трудоспособного населения создают прямые угрозы для долгосрочного экономического развития и внутреннего потребления. Эксперты отмечают, что кратковременный всплеск рождаемости в 2024 году оказался лишь случайным отклонением от общего нисходящего тренда, наблюдаемого с 2016 года.

На фоне демографических вызовов экономика КНР демонстрирует относительную устойчивость: по итогам 2025 года рост ВВП составил 5%, невзирая на внешние факторы и торговое противостояние с США. Тем не менее, утрата статуса самой населенной страны мира (в 2023 году лидерство перешло к Индии) заставляет правительство искать новые способы поддержки семей. Среди последних инициатив Пекина - не только прямые поощрения, но и косвенные меры, такие как отмена налоговых льгот на средства контрацепции, однако изменить сложившуюся социальную модель пока не удается.


