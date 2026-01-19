Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах

Технические специалисты Мобильного оператора О! провели масштабные работы по запуску и расширению емкости сети четвертого поколения LTE более чем в 100 населенных пунктах страны. Улучшения затронули все области республики – от крупных городов до отдаленных сел и высокогорных месторождений.

Постоянное развитие инфраструктуры позволяет обеспечивать стабильный высокоскоростной интернет и качественную связь даже в условиях растущей нагрузки на сеть. Ниже представлен список локаций, где были проведены технические работы:

Бишкек и Чуйская область: Емкость сети увеличена в столице и городах Кант, Кара-Балта, Токмок, Кемин. Работы также охватили села Нижняя-Ала-Арча, Нижняя Серафимовка, Бирдик, Рот-Фронт, Чуй, Байтик, Бекитай, Первомайское, Панфиловское, Александровка, Сокулук, Виноградное, Новониколаевка, Советское, Темен-Суу, Джаны-Джер, Саз, Озерное, Ивановка, Маевка, Восток, Ойронду, Дмитриевка, Арашан, ж/м Оскон-Ордо и Дачи "Энергетик". Ошская область: Новое оборудование запущено в Оше, а также в селах Кызыл-Тейит, Куршаб, Терек, Кургак-Демик, Сары-Булак, Мырза-Аке, Эльчибек, Боз-Караган, Шарк, Кызыл-Мехнат и Кара-Ой. Джалал-Абадская область: Связь стала лучше в городах Джалал-Абад, Базар-Коргон, Токтогул и селах Кара-Джыгач, Беш-Мойнок, Арал, Жыгач-Коргон, Турдюк, им. Куйбышева. Иссык-Кульская область: Техническое развитие коснулось сел Орто-Орюктю, Кереге-Таш, Боконбаево, Теплоключенка, Чырпыкты, Бактуу-Долоноту, Джеле-Дебе и Кош-Кель. Нарынская область: Высокоскоростной интернет LTE доступен в селах Ача-Каинды, Баш-Каинды, Ак-Кыя, Баетово, Чолок-Кайын, Кош-Дебе, Баш-Кууганды, Толок (участок Чокой-Булак), Чон-Добо, Чолпон, а также на территории месторождения "Солтон-Сары". Таласская область: Работы проведены в селах Джийде, Кыргызстан, Арал, Нылды, Кайнар, Арчагул, Кек-Дебе, Чымгент, Суулу-Маймак, Кара-Сай, Кек-Сай, Чеч-Дебе и Кызыл-Адыр. Баткенская область: Улучшено покрытие в селе Булак-Башы.

Мобильный оператор О! продолжает системную работу над технологическим лидерством, внедряя современные стандарты связи во всех уголках Кыргызстана для комфорта своих абонентов.

