"Азия" обыграла "Кызылжар" в товарищеском матче в Турции

Петропавловский "Кызылжар", выступающий в Премьер-лиге Казахстана, провёл свой первый товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает Sports.kz.

Соперником казахстанского клуба стал ФК "Азия" из города Талас (Кыргызстан). По взаимной договорённости встреча прошла в закрытом режиме без прямой трансляции. Матч состоялся в Анталье и завершился победой кыргызстанской команды со счётом 2:1.

ФК "Азия" - новый футбольный клуб из Таласа, который официально включён в Высшую лигу чемпионата Кыргызской Республики на сезон 2026 года. В результате расширения турнира количество участников увеличится до 16 команд. Домашние матчи клуб будет проводить на Центральном стадионе Таласа, который в настоящее время находится на реконструкции.


Казахстан, Турция, футбол
