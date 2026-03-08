Погода
Садыр Жапаров поздравил женщин страны с Международным женским днем

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил женщин страны с 8 марта - Международным женским днем.

"Дорогие наши матери, милые сестры!

Уважаемые женщины Кыргызстана!

От всей души поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем!

В истории нашего кыргызского народа, уходящей корнями в глубокую древность, ценности, регулирующие отношения в семье – между мужчиной и женщиной, старшими и младшими, родителями и детьми, формировались на основе традиций и обычаев и стали неписаным и нерушимым законом. Среди них особое место занимают народные изречения, которые на протяжении веков утверждали высокий статус женщины в обществе: "Мужчина – опора дома и щит народа, а женщина – благодать дома и основа благополучия семьи", "У хорошей жены и муж хорош", "Материнское молоко свято". Эти мудрые слова свидетельствуют о том, что женщина всегда занимала почетное и возвышенное место. Ее мудрость, безграничная доброта, рассудительность и забота обеспечивали прочность семьи и стабильность общества.

Именно поэтому наш народ всегда относился к женщине с особым почтением. Такие мудрые матери, как Чыйырды, Каныкей, Айчурок, сыграли значительную роль в судьбе нации. Не случайно в кыргызской традиции прочно укоренилось понимание: "Мать – свята, дочь – дорога". Встречать дочь как гостью и усаживать ее на почетное место – яркое свидетельство наших национальных ценностей.

В эпоху глобализации сохранение национальных традиций приобретает особое значение. Как бы ни менялся мир и ни обновлялось время, нравственные устои, завещанные предками, в том числе традиция уважения к женщине, никогда не должны быть забыты. Ведь путь к светлому будущему начинается с воспитания, которое дают наши матери. Народ, почитающий мать и уважающий отца, никогда не будет унижен.

Наше государство также высоко ценит женщин как хранительниц семейного очага, продолжательниц рода и важнейшую силу, способствующую развитию общества, оказывая им всестороннюю поддержку. Мы всегда гордимся кыргызскими женщинами, которые вносят весомый вклад в развитие образования, науки, культуры, медицины, предпринимательства, государственного управления и других сфер. В новейшей истории имена Какиш Рыскуловой, Батыш Салиевой, Токтогон Алтыбасаровой, Зууракан Кайназаровой, Телегей Сагымбаевой, Тенти Адышевой, Күлүйпы Кондучаловой и других прославили кыргызских женщин и обозначили их достойное место в обществе. Это выдающиеся личности, продолжившие путь мудрых матерей прошлого и доказавшие силу, ум и потенциал кыргызской женщины.

И сегодня немало женщин, которые, продолжая путь своих прославленных предшественниц, достигли немалых высот в своих сферах и вносят значительный вклад в развитие страны.

Наш долг и впредь сохранять уважительное отношение и приверженность ценностям, унаследованным от предков, которые способствовали появлению почитаемых женщин. Мы прекрасно понимаем, что возвращение к своим истокам и традициям означает повышение статуса женщины, почитание матери и уважение к дочери.

Дорогие женщины Кыргызстана!

Желаю вам всеобъемлющего счастья и благополучия. Пусть в ваших домах царят мир и достаток, а с ваших лиц не сходит улыбка. Пусть дети будут счастливы и род наш продолжится. Прославляйте наши нравственные ценности и всегда оставайтесь опорой и украшением общества!

С праздником вас!".


