ФИФА зафиксировала рекордный спрос на билеты на чемпионат мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о беспрецедентном интересе болельщиков к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. По данным пресс-службы организации, за второй этап продаж было подано около 500 миллионов заявок на билеты.

Учитывались только заявки, поступившие в центральную систему FIFA в ходе второго этапа продаж, который длился 33 дня - с 11 декабря по 13 января. Именно в этот период реализуется основная часть билетов. В FIFA отметили, что заявки поступили от болельщиков из всех 211 стран и территорий, входящих в организацию.

В федерации охарактеризовали интерес к турниру как "новый рекорд спроса в истории мирового спорта", не уточнив, какой именно показатель был превзойдён. Для сравнения, во время второй фазы продаж билетов на чемпионат мира 2022 года в Катаре FIFA получила около 23,5 миллиона заявок при доступных примерно 2 миллионах билетов.

Чемпионат мира-2026 станет первым турниром после реформы, увеличившей число участников с 32 до 48 сборных. По словам президента FIFA Джанни Инфантино, общее количество билетов на предстоящий мундиаль составит от 6 до 7 миллионов.

Наибольший спрос на билеты зафиксирован со стороны болельщиков из стран-хозяек турнира, а также Германии, Англии, Бразилии, Испании, Португалии, Аргентины и Колумбии. Самым популярным матчем стала встреча группового этапа между сборными Колумбии и Португалии, которая состоится 27 июня в Майами. Финал чемпионата занял третье место по количеству заявок, матч открытия - четвёртое.