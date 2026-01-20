КФБ проверил физическую готовность футбольных арбитров

Кыргызский футбольный союз (КФБ) провёл контрольные тесты физической готовности судей и ассистентов судей в рамках подготовки к предстоящему футбольному сезону.

Тестирование состоялось 17–18 января: для представителей южных регионов мероприятия прошли в Оше, для северных - в Бишкеке. В проверке приняли участие 136 арбитров и помощников арбитров.

Оценка физической формы проводилась с помощью фитнес-теста YO-YO, который признан FIFA и АФК и используется на международном уровне. Согласно требованиям FIFA, норматив для главных судей составил уровень 18,4, для ассистентов судей - 17,6.

YO-YO тест позволяет объективно оценить выносливость, способность к высокоинтенсивным нагрузкам и общую готовность арбитров к работе на матчах. Результаты тестирования будут использованы при формировании списков судей для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также для контроля их физической подготовки на протяжении сезона.

По итогам проведённых испытаний была определена текущая физическая форма арбитров и сформирован список кандидатов для участия в предстоящих учебно-тренировочных мероприятиях.