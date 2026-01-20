Погода
Кок-бору и кокпар станут отдельными дисциплинами на ВИК

На 6-х Всемирных играх кочевников в Кыргызстане популярные конные игры кок-бору и кокпар будут представлены как две отдельные спортивные дисциплины. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев.

По его словам, чтобы избежать разногласий и учесть предложения соседней страны, соревнования по кок-бору пройдут по кыргызским правилам, а по кокпару - по правилам Казахстана. Всего в программу предстоящих Игр включено 43 вида состязаний.

Организаторы планируют собрать рекордное количество участников - приглашения уже разосланы в 100 стран мира, а положения турнира утверждены и распространены. Для сравнения: на самых первых Играх было представлено всего 17 видов спорта. Ожидается, что разделение конных дисциплин позволит привлечь еще больше зрителей и укрепить международное сотрудничество в популяризации традиций кочевой культуры.


Всемирные игры кочевников
