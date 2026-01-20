Погода
Незаконно приватизированный участок стадиона в Оше вернули государству

- Назгуль Абдыразакова
ГКНБ вернул в собственность государства земельный участок площадью 2700 кв. метров со строениями, расположенный на территории центрального стадиона Оша. Объект считался неотъемлемой частью стадиона, однако был незаконно выведен в частную собственность с последующим изменением целевого назначения.

В ходе проверки установлено, что участок относится к объектам социальной инфраструктуры, которые согласно указу президента от 16 февраля 1995 года №37 не подлежат реализации ни государственными, ни приватизированными предприятиями. Такие объекты должны сохранять существующий порядок использования, если находятся на их балансе или были переданы безвозмездно.

По данным ГКНБ, вывод объекта в частные руки произошёл в нарушение требований этого указа. После проделанной работы участок со строениями был возвращён государству и передан на баланс мэрии Оша.

В ведомстве отмечают, что это позволит улучшить условия для развития социальной инфраструктуры и создать более комфортную городскую среду. ГКНБ напоминает, что все государственные и муниципальные объекты, незаконно выведенные в частную собственность, подлежат возврату.


ГКНБ, земельный участок, Ош
