"АгроЗооВет–2026" обучил фермеров Чон-Алайского района новым технологиям

В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района прошел масштабный обучающий семинар в рамках учебного каравана "АгроЗооВет–2026", организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Главной целью мероприятия стало оперативное повышение квалификации аграриев и внедрение современных агротехнологий в отдаленных регионах страны.

В обсуждении приняли участие представители местной администрации, профильные специалисты министерства, сотрудники госбанков, а также участники проекта "30+20+10", объединяющего фермерские хозяйства и переработчиков. Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам развития животноводства, ветеринарии и улучшения кормовой базы.

Кроме того, специалисты детально разъяснили аграриям текущие меры государственной поддержки и доступные финансовые инструменты, которые призваны стать фундаментом для качественного рывка в развитии сельского хозяйства региона.


Чон-Алайский район, фермеры
