В 2026 году Кыргызстану необходимо свыше 182 тысяч тонн удобрений

В Кыргызстане стартовала кампания по ввозу минеральных удобрений для обеспечения нужд сельского хозяйства в 2026 году. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, общая потребность аграриев республики на текущий сезон оценивается в 182,8 тысячи тонн.

Львиную долю необходимых объемов составляют азотные удобрения - 96,2 тысячи тонн, которые критически важны для проведения весенне-полевых работ. Потребность в фосфорных удобрениях составляет 71,5 тысячи тонн, в калийных - 15,2 тысячи тонн.

По состоянию на 20 января, в республику уже импортировано 21,5 тысячи тонн продукции. На сегодняшний день на складах частных компаний-реализаторов по всей стране в наличии имеется 19,2 тысячи тонн удобрений, что позволяет начать планомерную подготовку к агротехническому сезону.

Важным новшеством текущего года стало усиление контроля за поставками. Согласно приказу Департамента химизации, защиты и карантина растений, с конца декабря прошлого года введен обязательный учет ввоза минеральных удобрений через пограничные фитосанитарные контрольные пункты. Теперь весь объем продукции, поступающий в страну как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, проходит строгую регистрацию, что позволит ведомству в реальном времени отслеживать наполнение рынка и не допустить дефицита в ключевых регионах страны.


