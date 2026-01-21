В Кыргызстане запускают систему цифровой прослеживаемости рыб

Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР переводит рыбную отрасль страны на цифровые рельсы. Ведомство внедрило ряд информационных платформ, призванных упростить работу предпринимателей и сделать рынок прозрачным. Одной из ключевых новинок стала "Информационная система прослеживаемости рыбы и рыбной продукции", которая позволит в цифровом формате отслеживать весь жизненный цикл товара - от момента инкубации импортированной икры до выращивания и подготовки готовой продукции к экспорту. Эта мера не только гарантирует соблюдение ветеринарно-санитарных норм, но и значительно повышает экспортный потенциал кыргызстанской рыбы на зарубежных рынках.

Для рыболовов-любителей уже активно работает система "Электронный рыболовный билет". Теперь разрешение на спортивно-любительскую рыбалку можно приобрести в несколько кликов через официальный сайт министерства или мобильное приложение MegaPay, используя QR-платежи любого банка страны. Это избавляет граждан от необходимости посещать госучреждения и оформлять бумажные документы.

Параллельно в эксплуатацию вводится АИС "Единый электронный реестр рыбохозяйственных водоемов и субъектов". Благодаря этой системе фермеры-рыбоводы получили возможность пользоваться государственными услугами дистанционно. В частности, уже сейчас можно подать онлайн-заявку на получение паспорта рыбоводного хозяйства и биологическое обоснование по разведению рыбы. В департаменте подчеркивают, что масштабная цифровая трансформация отрасли создаст равные и прозрачные условия для всех участников рынка и обеспечит системный рост рыбного хозяйства в республике.