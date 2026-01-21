В Бишкеке запустили инновационную станцию с системой накопления энергии

В столице презентовали уникальный пилотный проект по внедрению солнечной фотоэлектрической установки с системой накопления электрической энергии (BESS). Проект, реализованный при содействии Министерства экономики и коммерции КР, стал одним из первых в стране примеров успешной интеграции возобновляемых источников энергии и аккумуляторных хранилищ в коммерческом секторе.

Технологическое решение, развернутое на крыше одного из объектов города, базируется на передовых корейских инженерных разработках. Комплекс включает в себя солнечные панели мощностью около 50 кВт и систему накопления энергии (BESS) емкостью 200 кВтч. Управление всей инфраструктурой осуществляется с помощью цифровой интеллектуальной системы PMS/EMS, которая в реальном времени оптимизирует энергопотребление.

Главная особенность установки - ее универсальность. Система способна работать в сетевом режиме (on-grid), сглаживая пиковые нагрузки и снижая затраты на электричество, а в случае аварийных отключений автоматически переходит в автономный режим (off-grid). Это позволяет поддерживать работу объекта и функционирование микросети даже при полном отсутствии напряжения в общей сети.

В Министерстве экономики и коммерции КР подчеркивают, что этот кейс формирует практическую базу для развития "зеленой" экономики в стране. Подобные решения не только снижают нагрузку на традиционную энергосистему, но и повышают устойчивость энергетической инфраструктуры Кыргызстана. В презентации проекта приняли участие представители госорганов, бизнеса, международных организаций и профильных вузов, которые обсудили возможности масштабирования данного опыта на другие коммерческие и государственные объекты республики.