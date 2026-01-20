Погода
Врачи Кыргызстана получат доступ к социальным магазинам "Евразия"

- Жан Алиев
Общественный фонд "Социальные магазины – Евразия Кей Джи" и Министерство здравоохранения Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на расширение социальной поддержки работников системы здравоохранения.

Документ подписали заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Маткеримов Айбек Тураталиевич и представитель ОФ Социальные магазины "Евразия Кей Джи" Антон Арский.

Он открывает для врачей, медицинских сестёр и других сотрудников медучреждений возможность оформить специальную карту и покупать товары первой необходимости по доступным ценам в социальных магазинах "Евразия".

Проект "Социальные магазины – Евразия" создан для поддержки людей из разных категорий граждан. Сегодня в столице функционируют пять социальных магазинов, где жители могут приобрести базовые продукты и товары по сниженным ценам. Ранее доступ к системе получили пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи, матери-одиночки, а также учителя и студенты. Подписание меморандума с Министерством здравоохранения стало следующим шагом в развитии проекта и расширении круга получателей поддержки.

Представитель фонда Антон Арский отметил, что решение о подключении медицинских работников продиктовано их особой ролью в обществе.

"Медицинские работники выполняют важнейшую миссию, ежедневно заботясь о здоровье граждан. Мы считаем необходимым поддержать врачей и специалистов системы здравоохранения", - подчеркнул Антон Арский.

Социальные магазины "Евразия Кей Джи" - это социально ориентированный проект, который развивается в партнёрстве с государственными органами и организациями. Инициатива реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой и направлена на то, чтобы сделать товары первой необходимости более доступными для тех, кто в этом особенно нуждается.

В настоящее время в Бишкеке работают пять социальных торговых точек:

  1. ул. Токтогула, 146/1
  2. мкр. Асанбай, 8/3
  3. ул. Акматбека Суюмбаева, 17 / ул. Московская, 7
  4. ул. Манаса, 97
  5. ул. Юнусалиева, 159

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.


Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
