Погода
$ 87.49 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

В Кыргызстане запущена АИС "Экспертиза"

293  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в рамках программы цифровизации вводится в эксплуатацию информационная система АИС "Экспертиза". Новый цифровой инструмент, разработанный Департаментом экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предназначен для автоматизации государственных платных услуг. Внедрение системы станет важным шагом в повышении качества обслуживания аграриев и минимизации коррупционных рисков за счет исключения прямого контакта с чиновниками.

Теперь физические и юридические лица могут в режиме онлайн подавать заявки на проведение полевой инспекции, лабораторных анализов для сертификации семян, а также на сортоиспытание новых видов культур, ввозимых в республику. Главное преимущество системы - отсутствие необходимости лично посещать региональные учреждения и подавать документы в бумажном виде. Для получения услуги пользователю достаточно войти в систему и выбрать нужное направление в основном меню, где доступны разделы "Полевая инспекция", "Лабораторная проверка" и "Сортоиспытание".

Процесс подачи заявки максимально упрощен: заявителю необходимо заполнить обязательные поля, указать контактные данные (номер телефона и электронную почту) и прикрепить цифровые копии требуемых документов. После отправки и принятия заявления система автоматически рассчитывает стоимость услуги и направляет счет на электронную почту пользователя. Такой подход не только ускоряет процесс приема документов, но и значительно экономит время фермеров и предпринимателей, создавая прозрачные и современные условия для развития сельскохозяйственного сектора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454545
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  