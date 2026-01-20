В Кыргызстане запущена АИС "Экспертиза"

В Кыргызстане в рамках программы цифровизации вводится в эксплуатацию информационная система АИС "Экспертиза". Новый цифровой инструмент, разработанный Департаментом экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предназначен для автоматизации государственных платных услуг. Внедрение системы станет важным шагом в повышении качества обслуживания аграриев и минимизации коррупционных рисков за счет исключения прямого контакта с чиновниками.

Теперь физические и юридические лица могут в режиме онлайн подавать заявки на проведение полевой инспекции, лабораторных анализов для сертификации семян, а также на сортоиспытание новых видов культур, ввозимых в республику. Главное преимущество системы - отсутствие необходимости лично посещать региональные учреждения и подавать документы в бумажном виде. Для получения услуги пользователю достаточно войти в систему и выбрать нужное направление в основном меню, где доступны разделы "Полевая инспекция", "Лабораторная проверка" и "Сортоиспытание".

Процесс подачи заявки максимально упрощен: заявителю необходимо заполнить обязательные поля, указать контактные данные (номер телефона и электронную почту) и прикрепить цифровые копии требуемых документов. После отправки и принятия заявления система автоматически рассчитывает стоимость услуги и направляет счет на электронную почту пользователя. Такой подход не только ускоряет процесс приема документов, но и значительно экономит время фермеров и предпринимателей, создавая прозрачные и современные условия для развития сельскохозяйственного сектора.