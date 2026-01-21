Почему в Кыргызстане до сих пор нет своей "Пушкинской карты" для детей?

В редакцию VB.KG обратились сразу несколько многодетных семей. У каждой из них своя история, но общая боль одна, по их словам, в Кыргызстане сегодня практически отсутствует система социальной поддержки детей в сфере культуры, спорта и досуга. Родители считают несправедливым, что многодетные семьи не имеют льгот при посещении музеев, театров и спортзалов, и призывают власти создать специальную программу, а именно аналог электронной "Пушкинской карты" в РФ, которая позволила бы подрастающему поколению приобщаться к искусству бесплатно или с существенной скидкой.

Одна из обратившихся, мама-одиночка Анара, воспитывающая четверых детей, признается, что едва сводит концы с концами. Половина семейного бюджета уходит только на питание, и на культурное развитие детей средств попросту не остается. По ее словам, ситуация дошла до того, что дети начинают винить себя в семейных финансовых трудностях. "Меня добила фраза дочки: "Мама, если бы нас не было, ты бы была очень богатой". Дети всё понимают", - делится женщина. Анара с горечью отмечает, что бесплатные кружки в школах закрываются, а на школьные стадионы зачастую перестали пускать даже местных жителей. Она уверена, что отсутствие доступного досуга закладывает в детях классовую неприязнь и толкает их в сомнительные секции, тогда как государство должно инвестировать в "духовную пищу". "В Кыргызстане много пишут об Айтматове, но что бы он написал о том, что происходит сегодня?" - задается вопросом мать.

Другая семья Кубат и Сания, воспитывающие троих детей от трех до восьми лет, столкнулись с равнодушием индустрии развлечений. Посещение торговых центров превращается для них в квест, так как правила некоторых игровых площадок требуют обязательного сопровождения каждого ребенка взрослым, что делает отдых для многодетной пары физически невозможным. Родители уверены, что в стране отсутствует продуманная политика внутреннего детского туризма и качественного досуга на свежем воздухе. По их мнению, городские парки могли бы стать центрами просвещения с "тропами здоровья", познавательными экскурсиями о природе и открытыми мастер-классами для малышей, как это практикуется во многих странах мира.

Вместо этого центр столицы превратился в зону повышенной опасности: по аллеям на огромной скорости носятся подростки на электросамокатах, пугая родителей с маленькими детьми. Внимательные горожане также обращают внимание на состояние Дубового парка - уникальные скульптуры стоят неухоженными и грязными, что вызывает у детей резонные вопросы. Кубат и Сания подчеркивают: всё, что окружает ребенка в раннем возрасте, формирует его личность. Если дети видят заброшенность и отсутствие заботы, трудно ждать от них любви к порядку и красоте в будущем. Многодетные семьи Бишкека надеются, что их голос будет услышан, и в Кыргызстане наконец появится системная программа поддержки детского досуга, ведь вложения в культуру и спорт сегодня - это вклад в безопасное и образованное общество завтра.