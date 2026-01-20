Погода
$ 87.49 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

Минсельхоз запускает мобильные пункты продажи мясной продукции

250  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" представило инновационный проект мобильных пунктов продажи мяса, который реализуется под эгидой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В рамках пилотного запуска на улицы городов и в отдаленные регионы страны выйдут современные фудтраки, специализирующиеся на реализации качественной мясной продукции по доступным социальным ценам. Главная цель инициативы - исключить посредников и создать прямой механизм поставок "от производителя к потребителю".

Реализация этого проекта позволит не только обеспечить население свежими продуктами в шаговой доступности, но и станет эффективным инструментом для сдерживания цен и поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454552
Теги:
мясо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  