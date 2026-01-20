Минсельхоз запускает мобильные пункты продажи мясной продукции

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" представило инновационный проект мобильных пунктов продажи мяса, который реализуется под эгидой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В рамках пилотного запуска на улицы городов и в отдаленные регионы страны выйдут современные фудтраки, специализирующиеся на реализации качественной мясной продукции по доступным социальным ценам. Главная цель инициативы - исключить посредников и создать прямой механизм поставок "от производителя к потребителю".

Реализация этого проекта позволит не только обеспечить население свежими продуктами в шаговой доступности, но и станет эффективным инструментом для сдерживания цен и поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке республики.