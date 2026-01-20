В России официально признали сотни новых профессий

В России начал действовать кардинально обновленный общероссийский классификатор должностей и профессий. Предыдущий перечень, составленный еще в 1994 году, безнадежно устарел и не отражал современной структуры занятости. Теперь же тысячи специалистов, годами работавших в "серой" зоне нейминга, обрели официальный статус, коды и социальные гарантии.

Реформа охватила практически все современные ниши. Самый мощный рывок совершил цифровой блок: в правовое поле наконец вошли SMM-менеджеры, копирайтеры, веб-разработчики и специалисты по нейросетям. Особое признание получили архитекторы виртуальной реальности и эксперты по юзабилити. Теперь их деятельность официально учитывается при расчете стажа и пенсионных накоплений, что ранее было затруднено из-за отсутствия нужных формулировок в трудовых книжках.

Не менее важные изменения произошли в индустрии красоты и сервиса. Такие востребованные позиции, как фитнес-тренер, мастер перманентного макияжа, косметик-эстетист и даже грумер (специалист по уходу за питомцами), теперь закреплены в государственном реестре. Пересмотрен и медицинский сектор: официальные коды получили врачи-косметологи, нейропсихологи и сексологи, что позволит более четко регулировать стандарты их работы.

Всего в документе зафиксировано порядка 5,6 тысячи рабочих специальностей и более 4 тысяч должностей. Обновление классификатора - это не просто формальность, а полная синхронизация государственной системы с реальностью 21 века. Переход на современные стандарты позволит корректно собирать статистику, разрабатывать актуальные должностные инструкции и выстраивать прозрачную кадровую политику, соответствующую запросам нынешнего бизнеса.