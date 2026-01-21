Медиаторы Кыргызстана бьют тревогу по поводу самозванцев

Подготовка к первому Съезду медиаторов Кыргызской Республики обернулась громким скандалом. Члены оргкомитета в ходе мониторинга рынка юридических услуг обнаружили десятки "специалистов", которые активно рекламируют себя как медиаторы, не имея при этом ни профильного образования, ни законных оснований для работы. Профессиональное сообщество бьет тревогу, ведь обращение к таким "посредникам" не только бесполезно, но и опасно для граждан.

Главный риск кроется в нарушении принципа конфиденциальности. В ходе медиации, будь то семейный конфликт, раздел бизнеса или уголовное дело, стороны раскрывают чувствительные сведения, рассчитывая на тайну, гарантированную законом. Профессиональный медиатор дорожит репутацией и четко следует этике, в то время как самозванец не несет никакой ответственности за утечку информации. Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам при первом же обращении требовать номер свидетельства о присвоении статуса медиатора.

Напомним, что правила игры в этой сфере стали предельно жесткими. Согласно новому Закону КР "О медиации", подписанному президентом 14 ноября 2025 года, медиатором может быть только гражданин старше 25 лет с высшим образованием, не имеющий судимости и получивший специальное свидетельство. Важный нюанс: государственным служащим заниматься этой деятельностью категорически запрещено.

Для наведения порядка в стране создается единая Палата медиаторов - самоуправляемое профессиональное объединение с обязательным членством. Именно эта структура будет утверждать стандарты подготовки, кодекс этики и выдавать официальные свидетельства. Все практикующие специалисты обязаны объединяться в центры медиации - некоммерческие организации, обеспечивающие прозрачность процедур.

Сегодня медиация в Кыргызстане выходит на новый уровень. С вступлением закона в силу вводится обязательная информационная встреча по большинству гражданских, семейных и трудовых споров, а также по ряду уголовных дел. На такой встрече нейтральный посредник объясняет сторонам, как можно решить конфликт без судов и лишних трат. При этом медиатор не принимает решения за людей и не может выступать чьим-то представителем в суде по тому же делу - его задача лишь помочь сторонам услышать друг друга.

Масштаб предстоящих перемен впечатляет: для реализации закона необходимо обучить не менее 1000 сертифицированных специалистов. Желающие получить качественное образование и войти в легальный реестр могут уже сейчас обращаться для записи на обучение в оргкомитет. Все ключевые вопросы развития отрасли и механизмы защиты от мошенников будут обсуждены на Съезде медиаторов, который намечен на 14 марта 2026 года.