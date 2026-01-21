В Каинде мужчину избили на автомойке. Подозреваемые задержаны

В Панфиловском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения менее тяжкого вреда здоровью мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Т.К., 1994 года рождения, который сообщил, что 16 декабря 2025 года на территории автомойки самообслуживания LEGACY в городе Каинда на него напали неизвестные лица. По его словам, они действовали группой, из хулиганских побуждений и с применением физического насилия нанесли ему телесные повреждения.

Факт был зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинён менее тяжкий вред здоровью. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 (Причинение менее тяжкого вреда здоровью) УК КР

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и доставили в ОВД подозреваемых граждан М.Т., 1986 года рождения, и М.Т., 1989 года рождения. После проведения следственных действий они были задержаны и водворены в ИВС.

Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.