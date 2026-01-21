Сингапурские ученые нашли способ "перезагрузить" стареющий мозг

Ученые из Сингапура обнаружили, что природное соединение, участвующее в регуляции продолжительности жизни, может стать мощным оружием против деменции. Исследователи из Национального университета Сингапура (NUS Medicine) под руководством профессора Брайана Кеннеди предложили принципиально новую стратегию: бороться не с внешними проявлениями болезни Альцгеймера, а с фундаментальными механизмами биологического старения.

В центре внимания оказался альфа-кетоглутарат кальция (CaAKG). Это вещество вырабатывается в человеческом организме естественным путем, однако с годами его концентрация стремительно падает. Эксперименты показали, что восполнение дефицита этой молекулы способно буквально "починить" когнитивные функции.

Исследование выявило три ключевых направления воздействия CaAKG:

Реставрация нейронных сетей. Молекула восстанавливает синапсы - невидимые "мосты" между клетками мозга. Именно по этим каналам передается информация, и их разрушение является главной причиной прогрессирующей забывчивости.

Генеральная уборка в клетках. С возрастом нейроны засоряются белковым "мусором". CaAKG стимулирует процесс аутофагии - внутреннюю систему утилизации поврежденных структур, позволяя мозгу эффективно самоочищаться.

Восстановление ассоциативных связей. Препарат возвращает мозгу способность объединять фрагменты информации в единую картину. Это критически важно для повседневной жизни: от способности помнить детали недавних разговоров до ориентации в пространстве.

В отличие от большинства существующих препаратов, которые лишь маскируют симптомы, новый метод направлен на повышение общей жизнестойкости мозга. Результаты работы, опубликованные в авторитетном журнале Aging Cell, открывают перспективы создания терапии, которая сделает нервную систему менее уязвимой к возрастным деградациям.