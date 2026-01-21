Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 101.15 - 102.10

Сингапурские ученые нашли способ "перезагрузить" стареющий мозг

120  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые из Сингапура обнаружили, что природное соединение, участвующее в регуляции продолжительности жизни, может стать мощным оружием против деменции. Исследователи из Национального университета Сингапура (NUS Medicine) под руководством профессора Брайана Кеннеди предложили принципиально новую стратегию: бороться не с внешними проявлениями болезни Альцгеймера, а с фундаментальными механизмами биологического старения.

В центре внимания оказался альфа-кетоглутарат кальция (CaAKG). Это вещество вырабатывается в человеческом организме естественным путем, однако с годами его концентрация стремительно падает. Эксперименты показали, что восполнение дефицита этой молекулы способно буквально "починить" когнитивные функции.

Исследование выявило три ключевых направления воздействия CaAKG:

Реставрация нейронных сетей. Молекула восстанавливает синапсы - невидимые "мосты" между клетками мозга. Именно по этим каналам передается информация, и их разрушение является главной причиной прогрессирующей забывчивости.

Генеральная уборка в клетках. С возрастом нейроны засоряются белковым "мусором". CaAKG стимулирует процесс аутофагии - внутреннюю систему утилизации поврежденных структур, позволяя мозгу эффективно самоочищаться.

Восстановление ассоциативных связей. Препарат возвращает мозгу способность объединять фрагменты информации в единую картину. Это критически важно для повседневной жизни: от способности помнить детали недавних разговоров до ориентации в пространстве.

В отличие от большинства существующих препаратов, которые лишь маскируют симптомы, новый метод направлен на повышение общей жизнестойкости мозга. Результаты работы, опубликованные в авторитетном журнале Aging Cell, открывают перспективы создания терапии, которая сделает нервную систему менее уязвимой к возрастным деградациям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454564
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  