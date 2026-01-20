От первых инвестиций к признанию. Тимур Турлов в рейтинге Forbes "40 до 40"

В конце 2025 года авторитетный деловой журнал Forbes представил обновлённый рейтинг "40 Under 40", в который входят предприниматели, сумевшие создать миллиардные состояния до 40 лет без наследственного капитала. В числе лидеров списка оказался казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, занявший место в первой десятке с состоянием, оцениваемым в $5,9 миллиардов долларов. Для регионального бизнеса это стало редким примером выхода предпринимателя из Центральной Азии в глобальную бизнес-элиту. Сам Тимур Турлов неоднократно подчёркивал, что подобное признание - это результат многолетней системной работы всей команды, а не одного удачного решения.

Молодые миллиардеры нового поколения

Рейтинг Forbes "40 до 40" отражает сдвиг в мировой экономике: значительная часть его участников сделала состояние на стыке технологий, финансов и цифровых сервисов. В списке представлены предприниматели из США, Китая, Индии, Европы и Австралии, однако география постепенно расширяется. На этом фоне фигура Тимура Турлова выделяется тем, что его капитал сформирован не вокруг одного стартапа, а на базе глобальной финансовой группы.

Экосистемный подход вместо одного продукта

В отличие от основателей технологических платформ, бизнес Тимура Турлова строился как экосистема. Основным активом стала Freedom Holding Corp., объединяющая брокерские услуги, банковские продукты, страхование, инвестиционные решения и цифровые сервисы. Публичный статус холдинга и листинг на бирже Nasdaq сделали бизнес прозрачным для международных инвесторов и позволили выйти за рамки регионального рынка. Именно такая модель, по мнению аналитиков, и позволила Тимуру Турлову конкурировать с предпринимателями из технологических хабов мира.

Интерес к рынкам с юных лет

Будущий предприниматель родился в 1987 году в Москве. Интерес к финансовым рынкам у него появился ещё в школьные годы: он самостоятельно изучал котировки, экономические обзоры и пробовал анализировать движение цен. Первые инвестиции Тимур Турлов сделал в подростковом возрасте, вложив относительно небольшую сумму, полученную по наследству, в акции публичных компаний. Этот опыт стал не столько источником дохода, сколько практической школой понимания рынков.

Первые шаги в профессии

Во время учёбы в университете Тимур Турлов начал работать в инвестиционной компании, где занимался трейдингом и участвовал в развитии инфраструктуры для доступа к зарубежным биржам. Работа с американским рынком дала ему понимание стандартов регулирования, управления рисками и клиентского сервиса. Позднее Тимур Турлов отмечал, что именно этот период сформировал его взгляд на то, каким должен быть современный инвестиционный бизнес.

Кризис 2008 года как стартовая точка

Мировой финансовый кризис 2008 года стал для многих испытанием, но для Тимура Турлова - возможностью. В этот период он основал собственную инвестиционную компанию, ориентированную на частных инвесторов и доступ к международным рынкам. Ставка на американские акции и прозрачную модель работы оказалась востребованной, что позволило бизнесу быстро занять свою нишу.

Формирование международного холдинга

В течение следующих лет компания последовательно расширялась и к середине 2010-х годов была структурирована в Freedom Holding Corp. Холдинг стал развиваться как мультинациональная группа, предлагающая клиентам широкий спектр финансовых услуг. Важным этапом стал выход на Nasdaq, который потребовал высокого уровня корпоративного управления и соответствия международным стандартам. Этот шаг закрепил репутацию бизнеса и усилил позиции Тимура

Турлова на глобальной арене.

Казахстанский этап и региональный фокус

В 2010-х годах предприниматель переехал в Казахстан и перенёс штаб-квартиру холдинга в Алматы. Решение объяснялось сочетанием регуляторных условий, развития цифровой инфраструктуры и личной связи со страной. В 2022 году Тимур Турлов получил гражданство Республики Казахстан. Этот этап стал важным для укрепления региональной идентичности бизнеса и его интеграции в экономику Центральной Азии.

Диверсификация и технологические инвестиции

Сегодня холдинг зарабатывает не только на классических финансовых сервисах. Существенную роль играют цифровые продукты, инвестиции в искусственный интеллект и инфраструктурные проекты. Freedom активно развивает партнёрства с глобальными технологическими компаниями, внедряя ИИ-решения в финансовые и образовательные сервисы. По словам Тимура Турлова, технологии становятся ключевым фактором устойчивости бизнеса на длинной дистанции.

Международное расширение и устойчивость модели

Freedom Holding Corp. продолжает расширять географию присутствия, получая лицензии и развивая бизнес в новых юрисдикциях - от стран Центральной Азии до Ближнего Востока и Европы. Такая диверсификация снижает зависимость от отдельных рынков и позволяет гибко адаптироваться к изменениям мировой экономики.

Социальные проекты и долгосрочное мышление

Отдельное место в стратегии занимает ESG-повестка. Холдинг инвестирует в образование, спорт и социальные инициативы, рассматривая их как вклад в долгосрочное развитие общества. Тимур Турлов подчёркивает, что устойчивый бизнес невозможен без доверия клиентов и позитивного социального эффекта.

Почему Forbes обратил внимание именно на этот путь

Включение в рейтинг Forbes "40 до 40" стало отражением не только размера состояния, но и модели роста. За годы работы Тимур Турлов выстроил бизнес, основанный на системности, технологическом развитии и международной экспансии. Именно эта комбинация факторов позволила Тимуру Турлову войти в число самых заметных self-made миллиардеров мира и закрепить за собой статус предпринимателя глобального масштаба.