В Бишкеке задержали участкового и сообщницу за вымогательство

В Бишкеке задержаны гражданка Т.А. и участковый УУМ СОБ ГОМ № 4 Октябрьского района РОВД, лейтенант милиции А.Э.Б., которых взяли с поличным при получении 350 000 сомов от гражданина Ч.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, вымогательство осуществлялось под предлогом обвинения гражданина Ч.М. в совершении преступления, якобы связанного с изнасилованием Т.А. В этой связи Т.А., вступив в сговор с сотрудником милиции А.Э.Б., требовали указанную сумму денежных средств за принятие положительного решения.

На основании санкции Ленинского районного суда города Бишкек Т.А. и А.Э.Б. водворены в СИЗО ГКНБ.