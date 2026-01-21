Сенсации и разгромы в Лиге чемпионов: итоги 7-го тура

В матчах 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА, состоявшихся во вторник, болельщики стали свидетелями сразу нескольких громких сенсаций и уверенных побед фаворитов. Главным шоком игрового дня стало поражение "Манчестер Сити" в Норвегии.

Норвежский "Буде-Глимт" одержал историческую победу над "Манчестер Сити" со счётом 3:1, добыв свой первый успех в Лиге чемпионов. Каспер Ваарст Хёг оформил дубль уже в первом тайме, забив два мяча с разницей в две минуты, а на 58-й минуте Йенс Петтер Хауге довёл счёт до крупного. Спустя четыре минуты положение гостей усугубилось - Родри получил две жёлтые карточки за 53 секунды и был удалён. По данным Opta, это самое быстрое удаление игрока английского клуба в ЛЧ с 2005 года. Гол престижа за "Сити" забил Раян Шерки.

"Арсенал" стал первой командой, гарантировавшей себе выход в 1/8 финала турнира. Лондонцы уверенно обыграли "Интер" в Милане - 3:1. Габриэл Жезус прервал двухлетнюю безголевую серию в Лиге чемпионов, оформив дубль, а Виктор Дьёкереш поставил точку во втором тайме. "Канониры" идут без поражений (7 побед в 7 матчах) и вновь отличились после стандартов.

Мадридский "Реал" сделал весомую заявку на прямой выход в 1/8 финала, разгромив "Монако" - 6:1. Килиан Мбаппе, игравший против своего бывшего клуба, забил два мяча в первом тайме. Также отличились Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и 18-летний Франко Мастантуоно, забивший свой первый гол в Лиге чемпионов.

"Тоттенхэм" одержал важную победу над "Боруссией" Дортмунд - 2:0. Голы Кристиана Ромеро и Доминика Соланке позволили лондонцам подняться в топ-4 турнирной таблицы.

Драматичным получился матч в Португалии, где "Спортинг" обыграл действующего победителя турнира ПСЖ - 2:1. Луис Суарес открыл счёт, Хвича Кварацхелия быстро восстановил равновесие, однако на 90-й минуте Суарес забил победный мяч после добивания.

В других встречах дня:

"Олимпиакос" - "Байер" 2:0

"Копенгаген" - "Наполи" 1:1

"Аякс" - "Вильярреал" 2:1 (победный гол на 89-й минуте)

"Кайрат" Алматы - "Брюгге" 1:4 - казахстанский клуб стал первой командой, вылетевшей из турнира.

7-й тур Лиги чемпионов вновь подтвердил непредсказуемость турнира, подарив болельщикам громкие сенсации и яркие атакующие матчи.