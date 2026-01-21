В Токмоке похитили несовершеннолетнюю девушку и пытались её задушить

В Токмоке возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным , 17 января около 21:00 двое малознакомых лиц посадили 17-летнюю И.Т. в автомобиль марки Hyundai Grandeur против её воли возле магазина "Атаке" и возили по различным местам.

По словам матери потерпевшей, указанные лица против воли потерпевшей возили её по различным местам, нанесли телесные повреждения, причинили колото-резаные ранения острым предметом, душили и предпринимали попытку лишения жизни. Впоследствии несовершеннолетнюю оставили возле гостиницы "Жаннат" в селе Чуй одноименного района.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых А.Э., 1993 года рождения, и А.А., 1994 года рождения. Они были водворены в ИВС.

Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы. Расследование продолжается.