Люк Литтлер и Джан ван Веен снова сойдутся в битве за титул

Дебютный турнир Saudi Arabia Masters в Эр-Рияде подготовил для болельщиков настоящий подарок, так в четвертьфинале нас ждет повторение афиши недавнего финала чемпионата мира PDC. Люк Литтлер и Джан ван Веен уверенно преодолели предыдущий барьер и готовы вновь выяснить, кто из них сильнее на текущий момент.

18-летний Литтлер, который в ближайшую среду отметит свое 19-летие, вторую неделю подряд выходит к мишени против легендарного 71-летнего ветерана Пола Лима. Как и на недавнем турнире в Бахрейне, сенсационный англичанин не оставил шансов опытному сопернику, победив со счетом 6:1. Двукратный чемпион мира (среди юниоров и на ТВ-турнирах) сразу захватил инициативу, забрав стартовые леги. Лим лишь в пятом леге сумел избежать "сухого" поражения, эффектно закрыв 96 очков. Средний набор Литтлера в этом матче составил 89,33 очка.

Теперь на пути Люка стоит Джан ван Веен - человек, которого он всего две недели назад разгромил в финале на арене "Александра Пэлас" со счетом 7:1. Несмотря на то болезненное поражение, нидерландец сейчас находится на пике формы: в его активе уже есть победа на чемпионате Европы. В Эр-Рияде ван Веен без особого труда разобрался с японцем Мотому Сакаи (6:2). "С нетерпением жду следующего поединка. Надеюсь, на этот раз мне удастся взять реванш", - прокомментировал предстоящую встречу ван Веен.

Параллельно в сетке турнира разворачиваются не менее жаркие баталии. Гервин Прайс, уверенно одолевший Алексиса Тойло, готовится к суперматчу против Люка Хамфриса, который прошел Рюсея Адзэмото (6:2). Майкл ван Гервен, Стивен Бантинг и Нэйтан Аспиналл синхронно оформили путевки в следующий раунд с одинаковым счетом 6:1. Главной же сенсацией игрового дня стал вылет Дэнни Нопперта: он неожиданно уступил представителю Гонконга Ман Лок Леунгу со счетом 3:6.

Saudi Arabia Masters набирает обороты, и противостояние юных звезд Литтлера и ван Веена обещает стать главной изюминкой четвертьфинальной стадии.