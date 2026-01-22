Власти Узбекистана намерены втрое увеличить число доноров крови

Власти Узбекистана объявили о масштабной реформе системы службы крови, призванной вывести работу с жизненно важными биоматериалами на новый уровень. Согласно планам, представленным президенту Шавкату Мирзиёеву 20 января, в стране будет внедрена современная логистическая цепочка "потребность - переработка - доставка". Ключевой целью программы является трехкратный рост числа добровольных доноров: с нынешних 300 тысяч до 900 тысяч человек к 2030 году.

Новая стратегия развития отрасли на 2026–2030 годы разработана с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, планируется довести показатель донаций до 30 на каждую тысячу жителей (сейчас этот коэффициент равен 10). Такой рывок позволит увеличить национальные запасы крови со 150 тысяч до 450 тысяч литров, что полностью покроет нужды медицинских учреждений страны даже в экстренных ситуациях.

Важной частью реформы станет цифровизация. В республике запустят информационную систему "Электронный учет препаратов крови". Эта платформа обеспечит прозрачный контроль за каждым литром биоматериала - от момента забора до доставки пациенту - и позволит интегрировать заказы клиник со службами скорой медицинской помощи в режиме реального времени.

Финансовая сторона вопроса также выглядит внушительно. Только в текущем году на нужды службы крови выделено 308 млрд сумов (около 25,5 млн долларов). В целом же инвестиции в развитие этого сектора в ближайшую пятилетку составят 1,75 трлн сумов (примерно 145 млн долларов). Эти средства пойдут на техническое переоснащение лабораторий и популяризацию донорства среди населения.