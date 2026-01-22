Трамп намерен рулить глобальной политикой даже после ухода из Белого дома

Дональд Трамп может сохранить за собой пост главы создаваемого им Совета мира даже после того, как покинет Белый дом. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, председательство закреплено за Трампом до тех пор, пока он сам не решит уйти в отставку. Эта новость стала очередной сенсацией в рамках дипломатической инициативы президента, которая уже вызвала серьезное сопротивление со стороны лидеров G7.

Согласно черновику устава организации, оказавшемуся в распоряжении Bloomberg, структура Совета предполагает беспрецедентный уровень личного контроля Трампа. Документ требует от стран-участниц взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов за право на постоянное место в совете, причем формулировки намекают на то, что распоряжаться этими средствами будет лично Трамп. Хотя в Белом доме отрицают, что миллиард является "входным билетом", чиновники подтверждают: страны, делающие значительные пожертвования, получат право на расширенный контроль над проектами.

Инициатива уже спровоцировала конфликт с традиционными институтами. Выступая перед журналистами, Трамп прямо заявил, что Совет мира может вытеснить "неэффективную" ООН. "ООН просто не была полезной. Я большой поклонник её потенциала, но она никогда его не реализовывала. С учетом всех войн, которые я урегулировал, ООН не помогла мне ни в одной из них", - подчеркнул президент.

Планы Трампа встретили холодный прием в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон уже отклонил приглашение на церемонию подписания в Давосе, что вызвало ярость Трампа: он пригрозил Франции 200-процентными пошлинами на шампанское и публично высмеял французского лидера. Недовольство выразил даже ближайший союзник США Биньямин Нетаньяху, отметивший, что детали создания Совета не были согласованы с Израилем.

Европейские и арабские дипломаты сейчас пытаются скоординировать ответ, опасаясь, что новая структура станет не просто инструментом восстановления Газы, а альтернативным мировым правительством под единоличным управлением Трампа. Напомним, по условиям устава, все решения Совета, принятые большинством, в конечном итоге подлежат утверждению председателем - то есть самим Дональдом Трампом.