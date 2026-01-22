Погода
Эммануэль Макрон: "США хотят ослабить и подчинить Европу"

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало одним из самых резких за последнее время. На фоне территориальных споров вокруг Гренландии и санкционного давления со стороны Вашингтона, французский лидер обрушился с критикой на текущий миропорядок.

"Мы движемся в сторону мира без правил. Конфликты стали нормой. В 2024 году в мире было больше 60 войн, а это абсолютный рекорд", - заявил Макрон, подчеркнув, что сегодня "имперские амбиции вновь вышли на поверхность", а единственным действующим правилом становится "закон сильнейшего". По его мнению, эпоха глобального партнерства закончилась, и теперь "сотрудничество уступает место конкуренции".

Макрон акцентировал внимание на том, что Франция и Европа остаются верны идеям "территориального суверенитета и независимости". Он отметил, что "это не старомодность, а способ не забывать уроки Второй мировой". Основной удар критики пришелся на экономическую политику США. "Торговые соглашения, которые навязывают США, явно направлены на то, чтобы ослабить и подчинить Европу. Пошлины используются как рычаг давления на суверенитет. Это принципиально неприемлемо", - отрезал президент.

В финале своей речи Макрон призвал европейских лидеров к решительным действиям, посетовав на излишнюю доверчивость ЕС. "Сегодняшние европейцы слишком наивны: мы единственные, кто не защищает собственные компании и рынки, когда другие страны не соблюдают равных условий конкуренции", - подытожил он, добавив, что у Европы есть все необходимые механизмы для защиты своих интересов.


