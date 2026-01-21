O!Business - приём QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии

O!Bank представляет O!Business - удобный и простой способ управления бизнесом для индивидуальных предпринимателей прямо со смартфона.

Принимайте оплату по QR-коду в приложении O!Business 24/7 без комиссии и с соблюдением требований Налоговой службы.

Преимущества:

Генерация QR-кода прямо в приложении O!Business. Приём платежей от клиентов любых банков без комиссии. Мгновенное зачисление средств на расчётный счёт 24/7. Полное соответствие требованиям ГНС КР.

Также в O!Business доступны:

Онлайн-регистрация ИП - без визита в Налоговую службу и сбора документов. Кредиты и овердрафты онлайн - быстро, без лишних справок. Бесплатное открытие и обслуживание счёта - оплачивайте, переводите и контролируйте баланс в любое время. Увеличение лимита оборота и оформление бизнес-карты Visa онлайн или через выездного представителя - без посещения банка. Бесплатное снятие наличных с карты Visa Business в любых банкоматах Кыргызстана. Быстрые и надёжные переводы внутри страны и за её пределы.

O!Business - открывайте новые возможности для развития вашего бизнеса.

Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

Предложение действует до 31 января 2026 года для пользователей, впервые подключающихся к O!Business. ОАО "О!Банк". Лиц. НБ КР №044 от 17.09.2024 г.