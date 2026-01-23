Погода
В Таласской области задержан аким Бакай-Атинского района

В Таласской области задержаны аким Бакай-Атинского района гражданин А.Б.М., директор Таласского лесного хозяйства гражданин А.Н.Дж. и другие должностные лица. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках поставленных руководством ГКНБ КР задач по выявлению коррупционных схем в деятельности местных государственных администраций установлены системные и грубые факты нарушения требований законодательства КР со стороны главы Бакай-Атинской районной государственной администрации Таласской области – акима (экс начальник Таласского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Таласской области) -А.Б.М. и директора Таласского лесного хозяйства Лесной службы при МЧС КР - А.Н.Дж. и других должностных лиц.

Действуя по предварительному сговору, указанные служащие, в период с 2022 по 2023 годы, организовали коррупционную схему по незаконному предоставлению для рекреационных целей земельных участков с выгодным расположением по центральной трассе въезда в города Талас, относящихся к владениям государственного лесного фонда гражданам М.Н.И. мерою 3,2га, К. у.Ч. мерою 3га, А.Г.А. (супруга главы Бакай-Атинской РГА) мерою 2га, и С.М.Т. мерою 1,2га, где последними капитально построены зоны отдыха.

Предоставление земельных участков осуществлялось без подсчета и уплаты обязательных лесопотерь, без получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, без государственной регистрации в органах кадастровой службы (т.е. без присвоения идентификационных кодов объектам недвижимого имущества), без наличия соответствующей регистрации в органах архитектуры и градостроительства. В результате ущерб только от уклонения от уплаты лесопотерь составляет более 23 млн сом.

Наряду с этим, аким А.Б.М. в 2024 году используя свои должностные полномочия и действуя вопреки интересам службы, несмотря на отсутствие соответствующих разрешительных документов в сговоре с экс-депутатом айылного аймака Ак-Добо, Бакай - Атинского района – С.И.А. и экс-главой айылного аймака Ак-Добо – Б.О.Дж. предоставил разрешение на вырубку "тополя пирамидального" в Бакай-Атинском районе в количестве 475 единиц дерева, в связи с чем государству причинен ущерб в размере 5 млн. 310 тысяч 505 сомов.

В рамках возбужденных по указанным фактам уголовных дел по статье 337 УК КР "Злоупотребление должностным положением" должностные лица А.Б.М. и А.Н.Дж. задержаны и водворены в ИВС. Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников коррупционной схемы


Теги:
аким, задержание, земельный участок, коррупция, Таласская область, чиновник, ГКНБ
