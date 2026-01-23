Погода
Бекхэм прокомментировал семейный конфликт

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм впервые публично прокомментировал ситуацию в семье после заявления его старшего сына Бруклина Бекхэма, который ранее в социальных сетях обвинил родителей во вмешательстве в его брак с актрисой Николой Пельтц.

Ранее Бруклин опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что его "контролирующие" родители якобы оказывают давление и пытаются разрушить его отношения с супругой. На фоне возникшего резонанса Дэвид Бекхэм дал интервью телеканалу CNBC в программе Squawk Box во вторник, 20 января.

Говоря о воспитании детей, Бекхэм подчеркнул, что считает важным позволять им самостоятельно принимать решения и допускать ошибки.

"Дети имеют право ошибаться - именно так они учатся и растут. Я стараюсь донести это до своих детей: иногда нужно позволить им пройти этот путь самостоятельно", - отметил он.

Также бывший футболист обратил внимание на влияние социальных сетей, подчеркнув, что они усиливают напряжённость в семейных отношениях и формируют общественное восприятие личных конфликтов, которые становятся достоянием публики.

Комментарий Дэвида Бекхэма стал первым официальным заявлением со стороны родителей после слов Бруклина и вызвал широкий общественный отклик, вновь привлекая внимание к жизни одной из самых известных семей в мире спорта и шоу-бизнеса.


