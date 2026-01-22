В Бишкеке мужчина завладел четырьмя авто и деньгами под видом доставки

В Бишкеке задержали мужчину, которого подозревают в хищении нескольких автомобилей и денег ОсОО под предлогом их доставки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, задержанный, войдя в доверие представителей ОсОО, 9 января 2026 года получил доступ к автомобилям общей стоимостью 159 тысяч 270 долларов и 4 тысячам долларов, выданным на транспортные расходы. Вместо выполнения согласованного маршрута Хоргос – Москва – Белгород он изменил путь, въехал в Кыргызстан через пост Дунларова, распорядился четырьмя машинами по своему усмотрению, а деньги потратил на личные нужды.

С заявлением в милицию обратился представитель ОсОО. После проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину 1988 года рождения и водворили его в ИВС .

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР. По решению суда задержанный заключён под стражу в СИЗО-1 на время следствия.

Правоохранители обнаружили и изъяли четыре автомобиля, которые подозреваемый не успел продать. Транспорт помещён на специализированную штрафстоянку. Установлена также его возможная причастность к ряду аналогичных мошенничеств.

Следственные действия продолжаются.