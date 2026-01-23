Дана Уайт может подписать Александра Усика в Zuffa Boxing

Глава UFC Дана Уайт ведёт переговоры о возможном сотрудничестве с объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей украинского боксёра.

Новый боксёрский промоушен Zuffa Boxing, основанный Даной Уайтом, официально стартует уже в эту пятницу на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Несмотря на сдержанную реакцию на дебютное шоу, Уайт активно формирует состав и стратегию проекта. Одним из первых громких шагов стало подписание чемпиона мира в крузервейте Джая Опетайи, а возможный контракт с Усиком может стать ключевым событием для продвижения промоушена.

Спортивный директор Усика Сергий Лапин подтвердил наличие контактов с Даной Уайтом в интервью TalkSport.

"Контакт есть, диалог есть, интерес присутствует. Детали пока не подлежат разглашению, но некоторые двери открыты. Если формат, финансовые условия и сроки совпадут, рынок может увидеть неожиданный шаг", - заявил Лапин.

Александр Усик расстался со своим бывшим промоутером Алексом Красюком перед боем с Даниэлем Дюбуа в августе 2025 года и с тех пор не проводил поединков. Несмотря на потерю пояса WBO вне ринга, большинство экспертов продолжают считать украинца фактическим абсолютным чемпионом супертяжёлого дивизиона.

Сообщается, что в случае перехода в Zuffa Boxing одним из потенциальных соперников Усика может стать Деонтей Уайлдер. После побед над Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа бой с Уайлдером может окончательно закрепить статус Усика как доминирующего боксёра своей эпохи.

Если сделка будет завершена, подписание Усика станет самым громким трансфером на старте Zuffa Boxing и может серьёзно изменить расстановку сил в мировом боксе.