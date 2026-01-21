Погода
Соцмагазины "Евразия" запускают программу поддержки молодых семей

- Жан Алиев
Социальные магазины "Евразия" запускают новое направление поддержки - "Молодые семьи". Теперь родители, воспитывающие одного или нескольких несовершеннолетних детей, смогут получить социальную карту и покупать продукты питания и товары первой необходимости по сниженным ценам.

Проект "Социальные магазины – Евразия" создан для поддержки разных категорий граждан. Сегодня в столице открыты пять социальных магазинов, где жители могут приобрести базовые товары по доступным ценам. Ранее социальные карты были доступны пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям, а также учителям, студентам и медицинским работникам. Расширение программы на семьи с несовершеннолетними детьми стало логичным этапом развития проекта и ответом на растущую нагрузку на семейные бюджеты.

Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой и продолжает развиваться как социально ориентированная инициатива, направленная на обеспечение населения качественными товарами по доступным ценам.

Оформить социальную карту родители могут в парке "Евразия", а также во всех социальных магазинах сети. Для регистрации необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность одного из родителей, и свидетельство о рождении ребёнка или детей. В настоящее время социальные магазины "Евразия" работают по адресам: улица Токтогула, 146/1, микрорайон Асанбай, 8/3, улица Акматбека Суюмбаева, 17 / улица Московская, 7, улица Манаса, 97 и улица Юнусалиева, 159.

Социальные магазины "Евразия" планируют и дальше расширять программы поддержки, делая необходимые товары более доступными для жителей города.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.


